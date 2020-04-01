Леса Крыма закрыты для посещения

30 марта 2020     70
Леса Крыма закрыты для посещения

В связи с тем, что в горно-лесной местности в эти выходные было очень много туристов, в Минприроды республики приняли решение ограничить въезд в леса, особенно места, популярные у туристов.

Так в субботу в лесах Алушты, Ялты, Симферопольского и Бахчисарайского района было замечено большое количество машин. Чтобы отправить домой некоторых туристов, понадобилась помощь сотрудников Росгвардии. 

Как сообщили сегодня на заседании оперативного штаба, леса будут закрыты с 30 марта на 21 день.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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