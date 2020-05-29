Лето в Крыму начнется с дождей и похолодания

Дожди и грозы ожидают крымчан в первую неделю лета. При этом днем в Симферополе и степных районах будет не выше +18, а на Южном берегу Крыма – не выше +15, сообщает портал Gismeteo.

Ночью +11…12, и это при южном ветре. Потеплеет только в субботу 6 июня: столбик термометра поднимется в Симферополе до +23, в Ялте – до +20.

Ветреными и дождливым будут и последние выходные мая. Порывы ветра в субботу 30 мая будут достигать 18 м/с. В Севастополе может выпасть до 8,4 мм осадков, в Симферополе – до 7 мм. В воскресенье дождь также обещают, но уже небольшой.

Источник: Вести.Севастополь