Летом гостей Севастополя будут тестировать на COVID-19 при въезде в город

Как провести в Севастополе летний сезон и при этом не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом? Власти города сейчас обсуждают введение экспресс-тестирования гостей при въезде. Об этом врио губернатора Севастополя рассказал в интервью ведущему “Вести.Севастополь” Дмитрию Туркину.

Сейчас есть экспресс-системы, которые с помощью взятия крови из пальца за 15 минут определяют наличие антител на коронавирус, а нужны такие тесты, которые бы определяли наличие самого вируса, пока к нему организм еще не выработал антитела, объяснил Михаил Развожаев.

Один из вариантов: брать обычный тест, а вместе с ним расписку, что человек останется в своем номере, снятом доме или квартире до тех пор, пока не будут известны результаты анализа. Таким образом можно ограничить число контактов туриста в Севастополе.

Этот алгоритм будет проработан к 15 июня, обещает глава города.

“Те, кто готов к нам приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не сможем. С 1 июня мы точно не откроемся и не сможем обеспечить систему, но к 15 июня мы будем готовиться. Я сдержанно оценивал бы, что летом мы будем принимать гостей. В ограниченных условиях. Это потребует от нас самодисциплины, и от гостей тоже. Но так будет во всем мире”, – считает глава Севастополя.

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Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь