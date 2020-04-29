Людей в зоне риска по коронавирусу врачи осматривают на дому раз в неделю

29 апреля 2020     20
Людей в зоне риска по коронавирусу врачи осматривают на дому раз в неделю

В Севастополе тех, кто контактировал с больными коронавирусом, медики посещают на дому. Сотрудники оперативного медицинского штаба ежедневно выезжают в среднем по 70 адресам.

Тех, кто общался с инфицированными, раз в неделю осматривает врач, и дважды у них берут мазки из носа и зева. Отобранные анализы частично отправляют в Симферополь, частично доставляют в севастопольские лаборатории. В штабе сейчас заняты 30 медиков, и несмотря на то, что с начала апреля количество подконтрольных уменьшилось на 500 человек, специалисты всё ещё работают по двенадцать часов в сутки. Отдельное время занимает смена защитного костюма.

«Каждый сотрудник защищён по максимуму, и медсёстры, и врачи. На нас всегда одноразовый белый комбинезон, одноразовый хирургический халат, две пары перчаток, маска – или же это респиратор, одноразовая шапочка, пластиковые очки и бахилы. Вся одежда меняется после каждого пациента», – рассказал Кирилл Прозоров, сотрудник оперативного медицинского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

 Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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