Люди пытаются пробраться в Севастополь по грунтовым дорогам в обход блокпостов

Ещё утром один из пяти севастопольских антивирусных блокпостов располагался в районе села Гончарное. К обеду вторника он переехал дальше, в сторону мыса Сарыч.

Причину почему контрольно-пропускную точку перенесли, озвучивают те, кто дежурит здесь.

«Потому что многие его объезжали через другие деревни, люди приходили жаловались, что им не дают покоя, да еще и пыль, шум», – объяснил дежурный Виктор Богатырёв.

Теперь возможности для бесконтрольного проезда в город у любителей грунтовых дорог нет.

На блокпосту в районе скалы Парус останавливают машины тех, кто выезжает из Севастополя и въезжает в него, там дежурят представители скорой помощи, ГИБДД, Росгвардии, народного ополчения.

Такой контроль – необходимая мера. Это подтверждает история севастопольца, вернувшегося несколько дней назад из Москвы. После посещения столицы он общался с матерью, в результате у женщины поднялись температура и давление. Позже в больнице у неё диагностировали коронавирус. Анализ её сына на COVID-19 еще в обработке.

«Он был найден сегодня утром с полицией, мы его привезли в инфекционную больницу, сейчас у него взят анализ», – сообщил журналистам глава Севастополя Михаил Развожаев.

Скорее всего, результат теста окажется положительным, говорит Развожаев. Власти Севастополя ещё раз призывают людей по возможности оставаться дома.

Анна Шустер

Источник: Вести.Севастополь