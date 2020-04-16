Маткапитал в Севастополе будут оформлять автоматически

В Севастополе на детей, рожденных после 15 апреля, маткапитал будет оформляться автоматически.

В ПФР будут поступать в автоматическом режиме сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал.

Теперь данные о том, что семье предоставлен сертификат, будут храниться в информационной базе данных пенсионного фонда в электронном виде и на портале Госуслуг.

Семьи смогут распоряжаться назначенным материнским капиталом, не обращаясь за бумажным сертификатом. Но при необходимости его можно будет получить в любой момент.

Источник: Вести.Севастополь