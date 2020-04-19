МЧС сообщает: в Крыму 20 апреля ожидается штормовой ветер

19 апреля 2020     16
МЧС сообщает: в Крыму 20 апреля ожидается штормовой ветер

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает об ухудшении погодных условий 20 апреля.

На Крым надвигается холодный фронт. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает жителей полуострова об опасных гидрометеорологических явлениях. Местами в Крыму ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 22 м/с.  
В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей, сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности, отказаться от выхода в море и прогулок по лесу, а также не находиться на береговой линии моря во время шторма.

Источник: Вести.Севастополь

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