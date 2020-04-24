Мечети в Севастополе закрыты для посещений в Рамадан из-за пандемии

24 апреля 2020     3
Мечети в Севастополе закрыты для посещений в Рамадан из-за пандемии

У мусульман начался священный месяц Рамадан. В этом году он проходит в особых условиях. Из-за коронавируса мечети закрыты по всему миру, включая главные святыни в Мекке и Медине.

Рамадан является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца строгий пост начинается с рассвета и заканчивается после захода солнца. В это время мусульмане более ответственно подходят к чтению молитв, совершают добрые дела, раздают милостыню.

«Поздравляю всех мусульман и не только мусульман Севастополя, Крыма и всей России с началом этого Великого поста. Желаю вам добра и здоровья», – говорит Энвер Ресульев, председатель севастопольской религиозной организации.

Мечети Севастополя закрыты для посещений. В некоторых городах России доступ в мусульманские храмы ограничивать не стали, однако духовное управление и совет муфтиев России призвали не совершать коллективных молитв, совершать намаз дома и смотреть проповеди в интернете.

«Уважаемые мусульмане, убедительно просим вас оставаться дома, чтобы не распространить этот коронавирус. И просим вас совершать намаз дома со своей семьёй», – отметил Имран Каримов, имам города Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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