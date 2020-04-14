Медики горбольницы №4 и больницы Даши Севастопольской переведены в обсерваторы

Врачи горбольницы №4 размещены в обсерваторе «Солнышко», а медицинский персонал больницы им. Даши Севастопольской отправлен в «Изумруд».

«Обсерватор к приему людей готов. Сюда завезено оборудование, подготовлены раздельные номера. Имеются раздельные санузлы. Есть горячая вода. Выработана маршрутизация движения больных. Подготовлена площадка для обработки санитарного транспорта. Персонал проинструктирован, питание доставляется», – рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Пациенты из больницы им. Даши Севастопольской, которые не нуждаются в медицинской помощи будут переведены в «Изумруд», а тех, кому медицинская помощь необходима – отправят в горбольницу №9. Медучреждение определено как многопрофильная больница для принятия пациентов с острыми хирургическими и терапевтическими патологиями, имеющих отягощённый эпиданамнез по COVID-1.

«В общей сложности в обсервации будет находится около 100 человек. За ними за всеми будет вестись обязательное медицинское наблюдение. Привлечены дополнительно медицинские сотрудники, которые будут находиться и работать только здесь», – уточнил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Источник: Вести.Севастополь