Медики горбольницы №4 и больницы Даши Севастопольской переведены в обсерваторы

13 апреля 2020     16
Медики горбольницы №4 и больницы Даши Севастопольской переведены в обсерваторы

Врачи горбольницы №4 размещены в обсерваторе «Солнышко», а медицинский персонал больницы им. Даши Севастопольской отправлен в «Изумруд». 

«Обсерватор к приему людей готов. Сюда завезено оборудование, подготовлены раздельные номера. Имеются раздельные санузлы. Есть горячая вода. Выработана маршрутизация движения больных. Подготовлена площадка для обработки санитарного транспорта. Персонал проинструктирован, питание доставляется», – рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Пациенты из больницы им. Даши Севастопольской, которые не нуждаются в медицинской помощи будут переведены в «Изумруд», а тех, кому медицинская помощь необходима – отправят в горбольницу №9. Медучреждение определено как многопрофильная больница для принятия пациентов с острыми хирургическими и терапевтическими патологиями, имеющих отягощённый эпиданамнез по COVID-1.

«В общей сложности в обсервации будет находится около 100 человек. За ними за всеми будет вестись обязательное медицинское наблюдение.  Привлечены дополнительно медицинские сотрудники, которые будут находиться и работать только здесь», – уточнил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Источник: Вести.Севастополь

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