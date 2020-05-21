Медперсонал крымских обсерваторов получит прибавку к зарплате

Медицинский персонал крымских обсерваторов получит дополнительные выплаты за апрель и май, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба вице-премьер республики, министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

В обсерватор помещают людей, которые общались с заболевшими коронавирусом, следовательно, контактирующие с ними медицинские работники тоже находятся в зоне риска, как и те, кто трудится в ковидных госпиталях, считают в Совмине Крыма.

Более того, работникам обсерваторов приходится оказывать еще и своего рода психологическую помощь людям, которые на две недели были принудительно оторваны от дома и часто вымещают свою злость именно на медицинском персонале.

Работники санатория имени Чехова в Ялте и евпаторийской “Здравницы”, первых развернутых на полуострове обсерваторов, за апрель получат двойную оплату, сообщила Елена Романовская. Также прибавка к зарплате будет положена и медперсоналу обсерваторов, запущенных в работу чуть позже.

Источник: Вести.Севастополь