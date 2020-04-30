Медработники, контактирующие с больными COVID-19, будут жить в отелях Севастополя

С 30 апреля все работники инфекционный больницы и горбольницы №9 – медучреждений, где принимают больных коронавирусом – будут жить в гостиницах, чтобы они не ездили домой и ни с кем не контактировали. Таково распоряжение врио губернатора Севастополя.

На проживание и питание медработников из бюджета выделено 4,5 млн рублей.

Только за сегодняшний день у четырех медработников больницы №9 был подтвержден коронавирус. Это говорит, скорее всего, о нарушении техники безопасности в больнице, считает Михаил Развожаев. Заразился младший медперсонал.

Глава города рассказал, что снять и надеть защитный костюм – это очень непростая процедура, которую он испытал на себе, и она требует серьезного отношения. Возможно, где-то люди пренебрегли правилами безопасности.

Сейчас в Севастополе у медработников начали массово брать тесты на новую инфекцию.

В гостиницах тоже нужно соблюдать все меры предосторожности, попросил врио губернатора.

Источник: Вести.Севастополь