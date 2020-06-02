Михаил Развожаев подписал контракт на строительство больницы скорой помощи

Правительство Севастополя и корпорация Ростех подписали контракт на строительство больницы скорой медицинской помощи.
В церемонии подписания документа участвовали врио губернатора Михаил Развожаев и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Строительство БСМП станет первым шагом на пути к созданию крупного медицинского кластера – в него также войдут онкологический центр и инфекционная больница», – рассказал глава региона.
Под строительство выделен участок 6,9 гектара, площадь медучреждения составит 55 тысяч квадратных метров. Больница рассчитана на 470 койкомест и 1200 сотрудников. Завершить строительство в рамках федеральной целевой программы планируется в 2022 году. Цена контракта – 7,58 миллиарда рублей.
Источник: Вести.Севастополь