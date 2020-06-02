Михаил Развожаев подписал контракт на строительство больницы скорой помощи

Под строительство выделен участок 6,9 гектара, площадь медучреждения составит 55 тысяч квадратных метров. Больница рассчитана на 470 койкомест и 1200 сотрудников. Завершить строительство в рамках федеральной целевой программы планируется в 2022 году. Цена контракта – 7,58 миллиарда рублей.

«Строительство БСМП станет первым шагом на пути к созданию крупного медицинского кластера – в него также войдут онкологический центр и инфекционная больница», – рассказал глава региона.

В церемонии подписания документа участвовали врио губернатора Михаил Развожаев и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Правительство Севастополя и корпорация Ростех подписали контракт на строительство больницы скорой медицинской помощи.

Пьяного украинского военного задержали на границе с Крымом Пьяный, без документов, да еще и, возможно, с наркотиком – в таком виде неизвестный мужчина пытался пересечь российско-украинскую границу на …



Михаил Развожаев подписал контракт на строительство больницы скорой помощи Правительство Севастополя и корпорация Ростех подписали контракт на строительство больницы скорой медицинской помощи. В церемонии подписания документа участвовали врио губернатора …



В Крыму получили пять боксированных носилок для зараженных пациентов Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил пять новых боксированных носилок для бригад скорой помощи. Они предназначены …



В Севастополе военнослужащий наказан за убийство сослуживца на стрельбах Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, который нарушил правила обращения с оружием и случайно застрелил своего сослуживца. Несчастный случай произошел …

