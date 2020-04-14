Михаил Развожаев посетил обсерватор на базе отдыха «Изумруд»

В пансионате сейчас находятся пациенты и медицинский персонал городской больницы им. Даши Севастопольской, куда доставили больного ОРВИ, а потом у него подтвердился диагноз коронавирус.

Людей разместили в номерах, где есть все удобства. Также решили проблему с включением отопления. Ночью, когда людей сюда привезли, в помещениях было холодно. В итоге все кондиционеры включили на режим тепла, дополнительно привезли электрические обогреватели и одеяла.

Сегодня в пансионате «Изумруд» также будет размещен персонал городской больницы №4, куда тоже привезли женщину, зараженную коронавирусом.

«Все понимают ситуацию, ждем 17 апреля, когда будет повторно взят анализ на коронавирус. Потом еще три дня, и 20 числа, буду очень рассчитывать на то, что всех наших сотрудников снимем с режима карантина, тем более, что нам медицинские кадры нужны», – сообщил врио губернатора Севастополя.

Волонтёры штаба «Мы вместе Севастополь» привезли постояльцам «Изумруда» продуктовые наборы. В них входят чай, кофе, фрукты, сладости, колбаса и плавленый сыр, а также предметы личной гигиены.

Источник: Вести.Севастополь