Михаил Развожаев расскажет о перспективах туристического сезона в Севастополе

22 мая 2020     15
Михаил Развожаев расскажет о перспективах туристического сезона в Севастополе

В воскресенье в нашей итоговой программе «События Недели» смотрите эксклюзивное интервью с главой Севастополя. Михаил Развожаев – о жизни в новой реальности, мерах по противодействию коронавирусу и перспективах.

– Режим самоизоляции снят, в городе заработали почти все торговые объекты и частично сфера услуг. Когда придёт очередь индустрии досуга и развлечений? 

– По каким показателям Севастополь отличается от других российских регионов?

– Будет ли туристический сезон в Городе-Герое? Когда? И с чем придётся свыкнуться приезжим?

– Какие проекты в городе не останавливались даже в период самых строгих ограничений? И что в перспективе?

– Как изменила эпидемиологическая ситуация рабочий график главы региона?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп призвал как можно быстрее открыть все церкви
Трамп призвал как можно быстрее открыть все церкви

Президент США Дональд Трамп призвал власти всех штатов открыть церкви для посещений «прямо сейчас». Об этом сообщает РИА Новости. По …


Туктамышева назвала «большой плюс» от карантина
Туктамышева назвала «большой плюс» от карантина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала положительные стороны режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса. Ее слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на …


Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве
Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях эпидемия для жителей Москвы. Об этом сообщает …


Вести Севастополь. 22.05.2020
Вести Севастополь. 22.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – Работники сферы здравоохранения получат дополнительные региональные выплаты. Кому именно они положены? – Магазины выходят из вынужденной …


В Севастополе площадь 50-летия СССР благоустроят в следующем году
В Севастополе площадь 50-летия СССР благоустроят в следующем году

В сквере Севастопольских курсантов после реконструкции может появиться не один, а три теннисных корта, как было раньше. Спортсмены просят городские …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты