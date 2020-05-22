Михаил Развожаев расскажет о перспективах туристического сезона в Севастополе

В воскресенье в нашей итоговой программе «События Недели» смотрите эксклюзивное интервью с главой Севастополя. Михаил Развожаев – о жизни в новой реальности, мерах по противодействию коронавирусу и перспективах.

– Режим самоизоляции снят, в городе заработали почти все торговые объекты и частично сфера услуг. Когда придёт очередь индустрии досуга и развлечений?

– По каким показателям Севастополь отличается от других российских регионов?

– Будет ли туристический сезон в Городе-Герое? Когда? И с чем придётся свыкнуться приезжим?

– Какие проекты в городе не останавливались даже в период самых строгих ограничений? И что в перспективе?

– Как изменила эпидемиологическая ситуация рабочий график главы региона?

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Источник: Вести.Севастополь