Михаил Развожаев вернул пассажирские катера на линию

29 марта 2020     6
Михаил Развожаев вернул пассажирские катера на линию

Движение паромов и катеров в Севастополе не будет приостановлено, как об этом ранее сообщил Севморпорт.

“С 29 марта работа пассажирских катеров и парома приостанавливается на неопределенный срок”- говорилось в сообщении.

Информация на сайте перевозчика не соответствует действительности, написал на своей странице в Инстаграме Михаил Развожаев. Он рассказал, что такое решение лишь прорабатывалось на случай, если люди массово не будут соблюдать режим самоизоляции. 

В воскресенье катера и паром выйдут на линию в режиме выходного дня.

А для медиков, военных пенсионеров и тех, кто вынужден будет работать в период с 28 марта по 5 апреля, сохранят льготный проезд в общественном транспорте по картам ЕГКС, сообщил врио губернатора. Эту меру поддержки ещё доработают. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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