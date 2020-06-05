Михаил Развожаев временно будет работать в дистанционном режиме

5 июня 2020     13
Михаил Развожаев временно будет работать в дистанционном режиме

Врио губернатора Севастополя сдал тест на коронавирус после командировки в Москву и до получения его результатов будет работать дистанционно.

Глава города сделал тест на COVID-19 по прибытию в Севастополь на пункте пропуска в Андреевке. До получения результатов Развожаев отправится на самоизоляцию и будет работать в дистанционном режиме. Он подчеркнул, что установленные правила едины для всех граждан без исключения.

Пока что случаев COVID-19 выявлено на пунктах пропуска не было. Все тесты на коронавирусную инфекцию, которые с 1 июня начали брать на блокпостах при въезде в город и на железнодорожном вокзале, отрицательные.

Источник: Вести.Севастополь

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