Михаил Развожаев заявил о возможном продлении карантина еще на неделю

Решение будет принимать федеральный центр, но врио губернатора Севастополя не исключает, что карантин может продлиться еще на одну неделю.

“Эта неделя переломная, чтобы не дать развиться ситуации, как случилось в Европе и Америке. Поэтому были объявлены недельные карантинные каникулы. Когда выяснилось, что не все люди прислушиваются к здравым призывам властей, режим полной изоляции был подкреплен определенным набором мероприятий и ограничений, отраженных в законодательстве, – сказал сегодня в интервью каналу НТС Михаил Развожаев. – Сейчас нам массово приходят результаты проб, и нам везет, я бы так сказал, что у наших граждан, которые вернулись из-за рубежа (а их около 5 тысяч) подтвержденных случаев нет. Если будет подтверждаться все больше и больше случаев, то мы продлим карантин. Ученые спорят, какой процент людей может переболеть коронавирусом, многие склоняются к тому, что это будет 10% населения. Но если мы будем соблюдать режим самоизоляции в период пика, мы по крайней мере не дадим распространиться заболеванию”.

О возможном продлении карантина сегодня утром на заседании оперативного штаба говорил и глава соседнего региона Сергей Аксенов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта tvk6.ru

Источник: Вести.Севастополь