Минобороны сообщило подробности строительства инфекционных центров в регионах

27 марта 2020     18
Минобороны сообщило подробности строительства инфекционных центров в регионах

В России началось строительство 16 многофункциональных медицинских центров, которые смогут принять 1600 больных коронавирусом. В Севастополе будет построен центр, рассчитанный на 100 коек, сообщил сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

До 30 апреля должно быть завершено возведение и оснащение оборудованием восьми центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске, и до 15 мая – всех остальных. 

Работы по возведению центров идут круглосуточно. Их контролируют в том числе через Национальный центр управления обороной РФ. Уже определен состав медицинского персонала строящихся центров, медики сейчас проходят обучение или повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. 

На строительстве задействованы более 3,5 тысяч человек и 800 единиц техники. По словам Тимура Иванова, мобилизация сил и средств позволяет обеспечивать необходимые темпы работ в соответствии с графиком. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Видео предоставлено пресс-службой Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь

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