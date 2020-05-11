Минздрав Крыма начал перерасчет выплат медикам за работу с больными COVID-19

Второй день Минздрав Крыма пересчитывает зарплаты медработникам – тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Полную доплату за месяц в Крыму получили только работники стационаров, куда госпитализировали больных COVID-19.

“По остальным расчет произвели только из фактического времени контактирования с ковидными больными, несмотря на то, что в разъяснениях Минздрава России написано, что оплата производится за фактически отработанное время – это одна ставка в месяц, согласно штатному расписанию,- сообщила Елена Романовская, вице-премьер республики. – Например, бригада скорой помощи, которая выезжала на госпитализацию ковидного больного 1 апреля, хоть контакт был только один, но доплата будет произведена за месяц”.

Перерасчет не будет произведен только тем врачам, кто в течение этого месяца уходили в отпуск или на больничный. Если врач работал на две ставки, то выплату он получит все равно одну, уточнила Романовская.

До 15 мая главврачи всех больниц должны издать приказы, и все медработники, независимо от того, со сколькими инфицированными они контактировали, получат выплаты в полном объеме.

В республике 10 бригад скорой помощи переориентированы на помощь именно заболевшим коронавирусом, и только им положены допвыплаты. Сотрудникам Керченской подстанции скорой помощи, которые даже записали видеообращением с жалобой по этому вопросу, ситуацию разъяснили, и претензий они больше не имеют.

Тем не менее в региональный порядок выплат решено включить все медицинские бригады, которые работали на вызовах к больным пневмонией. Сейчас внебольничную пневмонию рассматривают как один из признаков коронавируса и по таким случаям ведется отдельная статистика, сообщила Елена Романовская.

Источник: Вести.Севастополь