Модульный корпус инфекционной больницы будет готов через две недели – Развожаев

В новом корпусе будет 21 мельцеровский бокс, в котором можно разместить двух человек.

Корпус будет оборудован всей необходимой техникой, в том числе 42 точками подключения кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких. Объект будет введен в эксплуатацию примерно через две недели, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он сегодня побывал на стройплощадке корпуса.

После пандемии здание разбирать не будут, ему предстоит служить городу и дальше.

«Все сделано качественно, это не времянка. Корпус потребуется, пока мы будем строить полноценную инфекционную больницу на 200 коек в нашем медицинском кластере на Камышовом шоссе», – сказал врио Губернатора Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь