Моряки-черноморцы приводят в порядок памятники погибшим в Великой Отечественной войне

Несмотря на то, что никаких массовых мероприятий 9 мая не будет, военнослужащие Черноморского флота хотят успеть навести порядок на братских и одиночных воинских захоронениях именно ко Дню Победы.

Все мемориалы и памятные знаки, закрепленные за воинскими частями флота – а их около 130 – очищают от мусора, пыли, штукатурят и подкрашивают.

В связи с тем, что в городе действует режим повышенной готовности, моряки работают небольшими группами с соблюдением всем рекомендаций санитарных врачей.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь