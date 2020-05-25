Морской буксир «Андрей Степанов» приступил к очередному этапу госиспытаний

Экипаж морского буксира «Андрей Степанов» вместе с заводской сдаточной командой приступил к очередному этапу государственных испытаний в Чёрном море.
На судне проводят наладку и проверку энергетической системы, тестируют работоспособность главной энергетической установки на разных режимах, переход на различные источники питания, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
После завершения Государственных испытаний судостроители и экипаж проведут ревизию систем и механизмов и продолжат подготовку буксира к передаче в состав Военно-Морского флота.
Ранее на новом морском буксире «Андрей Степанов» прошла тренировка по посадке и взлёту вертолётов с борта.
Источник: Вести.Севастополь