Мошенники списали со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей

22 мая 2020     10
Мошенники списали со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей

Жительницы Ялты лишилась 917 тысяч рублей, которые злоумышленники сумели за несколько минут списать с ее банковских счетов. В МВД по Крыму это назвали новой схемой Интернет-мошенничества.

Обратившись в полицию, женщина рассказала: в Интернете она увидела приглашение от одного из крупных банков, клиентом которого она является, пройти опрос о качестве обслуживания и получить за это 2020 рублей. Женщина решила пройти опрос, для чего перешла по ссылке и оказалась на сайте «kompensacia2020.site», который по интерфейсу был очень похож на страницу банка. В опрос входили вопросы о том, нравится ли ей обслуживание, также необходимо было указать ФИО, номер мобильного телефона, номер банковской карты и срок ее действия.

Жительница Ялты, сама того не подозревая, сообщила мошенникам информацию, позволяющую получить доступ к трем ее счетам.   

Заполнив все поля, женщина нажала кнопку «отправить заявку на компенсацию», после чего появилось следующее окно. У нее просили пройти авторизацию и ввести код, который пришел в СМС-сообщении на её мобильный телефон. Женщина ввела и его. Далее на экране появилось сообщение, что заявка успешно отправлена, и если код введен правильно, то в течение суток на указанный счет ей зачислят 2020 рублей.

Следом она получила еще одно СМС-уведомление от банка, что на ее телефоне переустановлен «мобильный банк» или сменен от него пароль. Женщина удивилась этой информации, зашла в мобильное приложение и увидела, что с трёх ее счетов пропали все деньги – 917 с половиной тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета, полицейские ищут лиц, причастных к преступлению, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В МВД предостерегают людей от размещения своих персональных данных в Интернете. Банкам не нужна информация о номере счета и номере телефона его клиента, тем более, приходящие коды в смс. Такие сведения у людей требуют только мошенники.

Источник: Вести.Севастополь

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