Мошенники списали со счетов жительницы Ялты почти миллион рублей

Жительницы Ялты лишилась 917 тысяч рублей, которые злоумышленники сумели за несколько минут списать с ее банковских счетов. В МВД по Крыму это назвали новой схемой Интернет-мошенничества.

Обратившись в полицию, женщина рассказала: в Интернете она увидела приглашение от одного из крупных банков, клиентом которого она является, пройти опрос о качестве обслуживания и получить за это 2020 рублей. Женщина решила пройти опрос, для чего перешла по ссылке и оказалась на сайте «kompensacia2020.site», который по интерфейсу был очень похож на страницу банка. В опрос входили вопросы о том, нравится ли ей обслуживание, также необходимо было указать ФИО, номер мобильного телефона, номер банковской карты и срок ее действия.

Жительница Ялты, сама того не подозревая, сообщила мошенникам информацию, позволяющую получить доступ к трем ее счетам.

Заполнив все поля, женщина нажала кнопку «отправить заявку на компенсацию», после чего появилось следующее окно. У нее просили пройти авторизацию и ввести код, который пришел в СМС-сообщении на её мобильный телефон. Женщина ввела и его. Далее на экране появилось сообщение, что заявка успешно отправлена, и если код введен правильно, то в течение суток на указанный счет ей зачислят 2020 рублей.

Следом она получила еще одно СМС-уведомление от банка, что на ее телефоне переустановлен «мобильный банк» или сменен от него пароль. Женщина удивилась этой информации, зашла в мобильное приложение и увидела, что с трёх ее счетов пропали все деньги – 917 с половиной тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета, полицейские ищут лиц, причастных к преступлению, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В МВД предостерегают людей от размещения своих персональных данных в Интернете. Банкам не нужна информация о номере счета и номере телефона его клиента, тем более, приходящие коды в смс. Такие сведения у людей требуют только мошенники.

Источник: Вести.Севастополь