Мошенники требуют от севастопольцев денег за нарушение режима самоизоляции

Пользователи соцсетей предупреждают севастопольцев о новом виде мошенничества.
На мобильный телефон приходит сообщение с требованием оплатить штраф за якобы нарушение режима самоизоляции. В сообщении указано, что его получателя уличили с помощью данных геолокации, и теперь он должен оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Средства необходимо перевести на указанный в смс номер мобильного телефона.
В сообщении также ссылаются на реальные постановления правительства. В страхе многие люди забывают, что выписать протокол об административной ответственности за нарушение режима самоизоляции могут только сотрудники полиции, Росгвардии и двух департаментов: общественной безопасности и территориального развития, а также представители народных дружин. И сообщить об этом они должны лично, а не в смс.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
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