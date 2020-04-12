Мошенники требуют от севастопольцев денег за нарушение режима самоизоляции

Пользователи соцсетей предупреждают севастопольцев о новом виде мошенничества.

На мобильный телефон приходит сообщение с требованием оплатить штраф за якобы нарушение режима самоизоляции. В сообщении указано, что его получателя уличили с помощью данных геолокации, и теперь он должен оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Средства необходимо перевести на указанный в смс номер мобильного телефона.

В сообщении также ссылаются на реальные постановления правительства. В страхе многие люди забывают, что выписать протокол об административной ответственности за нарушение режима самоизоляции могут только сотрудники полиции, Росгвардии и двух департаментов: общественной безопасности и территориального развития, а также представители народных дружин. И сообщить об этом они должны лично, а не в смс.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь