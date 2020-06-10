Мошенники в интернете продают фейковые туры в Крым

10 июня 2020     13
Мошенники в интернете продают фейковые туры в Крым

Несуществующие путевки и услуги по организации отдыха в Крыму теперь мошенники предлагают приобрести в интернете.

Житель одного из регионов России обратился в полицию с жалобой о том, что его обманули в интернете неизвестные лица. Мужчина оплатил бронирование номера в гостинице в пансионате Алушты на интернет-ресурсе, который был удален сразу же после отправки денег. При этом, связь с “лже-агенством” пропала. Потерпевший совершил платеж в сумме около 35 тысяч рублей, сообщат пресс-служба МВД Крыма.

Полицейские установили, что расчетный счет, использовавшийся при сделке, оформлен на подставных лиц. По мнению правоохранителей, этот счет мог использоваться и ранее в мошеннических схемах на территории РФ. Сотрудники полиции предостерегают граждан от перечисления авансовых платежей за любые товары и услуги на неизвестных сайтах.

Источник: Вести.Севастополь

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