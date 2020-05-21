Мусульман Крыма призывают отметить Ораза-байрам дома

В этом году в связи с пандемией коронавируса мусульман призывают праздновать Ораза-байрам дома.

«Обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет», – сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

Обращение вызвано ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявлял, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, ограничения коснутся массовых гуляний и больших праздничных намазов во время празднования Ураза-байрам.

Источник: Вести.Севастополь