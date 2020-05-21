Мусульман Крыма призывают отметить Ураза-байрам дома

Ранее глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявлял, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, ограничения коснутся массовых гуляний и больших праздничных намазов во время празднования Ураза-байрам.

«Обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет», – сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

В этом году в связи с пандемией коронавируса мусульман призывают праздновать Ураза-байрам дома.

Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на …



Эксперт оценил влияние отложенного призыва на обороноспособность страны Перенос призыва в армию выпускников школ никак не скажется на обороноспособности России, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов …



За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом 19:58 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 900 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об …



Михаил Боярский заявил о романтизации эпохи 1950-х 20:00 Российский актёр, певец Михаил Боярский заявил о романтизации эпохи 1950-х годов, нашедшей отображение в сериале «Чёрная кошка». © kino-teatr.ru …

