Мусульман Крыма призывают отметить Ураза-байрам дома

В этом году в связи с пандемией коронавируса мусульман призывают праздновать Ураза-байрам дома.
«Обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет», – сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.
Обращение вызвано ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ранее глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявлял, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, ограничения коснутся массовых гуляний и больших праздничных намазов во время празднования Ураза-байрам.
Источник: Вести.Севастополь