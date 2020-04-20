Мусульмане отменяют коллективные мероприятия в месяц Рамадан из-за пандемии

Мусульмане продолжат соблюдать режим самоизоляции и проводить молитвы дома. Массовые мероприятия в Рамадан отменяются.

Коллективный намаз, который совершается мусульманами 23 апреля, в канун Рамадана, верующие проведут дома. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на главу Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова.

Муфтий отметил, что из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации, мусульмане чтобы избежать массовых скоплений людей не будут устраивать шатры Рамадан. Кроме этого, Альбир Крганов рекомендует не приглашать гостей к себе домой, а в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, ограничения коснутся массовых гуляний и больших праздничных намазов во время празднования Ураза-байрам.

Источник: Вести.Севастополь