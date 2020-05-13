Музей Черноморского флота запустил онлайн-экскурсии

Музей Черноморского флота выходит в интернет – сотрудники учреждения открыли YouTube-канал, где начали публиковать видеоэкскурсии по выставочным залам и фондам музея.

Вместо страницы истории – клинок, вместо слов – гравировки, заполненные сусальным золотом. Григорий Потёмкин получил это оружие на первую годовщину Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, а его потомки заказали для сабли серебряный эфес. Изготовитель – Фаберже. Его же клеймом помечена хрустальная ладья. Как после Великой Отечественной войны она была возвращена из Германии, сотрудники музея Черноморского флота готовятся рассказать на его новом YouTube-канале.

В видеоработах переплетаются исторические эпохи и сталкиваются стихии. Например, героическая история об испытаниях Амет-Ханом Султаном крылатых ракет невозможна без рассказа о крейсере “Красный Кавказ”, участнике Великой Отечественной войны, которому впоследствии отвели почётную роль мишени для новейших самолётов-снарядов.

«Этот снаряд был выпущен путём отцепки от ТУ-4, тяжёлого бомбардировщика, в него заложили полный боевой заряд, корабль разогнали до 18 узлов, с него был снят весь экипаж, и попаданием ракеты в крейсер был достигнут эффект, которого добивались конструкторы, корабль был разорван на две части и в течение трёх минут он полностью был затоплен», – рассказывает заведующий военно-историческим музеем Черноморского флота Владимир Клюев.

От судьбы корабля съёмочная группа переходит к судьбе человека. Новый стенд музея посвящён Владимиру Николаевичу Карпову. На военную службу его призвали в 16 лет в 1943 году. После освобождения Николаева юноша проходил обучение в Школе связи Черноморского флота. Позже служил радистом. Записи, сделанные им в 1944 году, поражают современных севастопольцев точностью и аккуратностью. Рядом с конспектом по электронике послание Владимира Карпова матери. Оно отправлено 13 августа 1948 года. В первые несколько лет после войны письма ещё складывали треугольниками. Внутри есть слова -“15-е августа – День военно-морского флота. Чем обрадует – не знаю пока, ведь это наш флотский праздник”.

Ответ на вопрос, заданный в письме, нашёлся в этих стенах. В 1948 году музей Черноморского флота был торжественно открыт. Его смогли восстановить всего за четыре года, несмотря на то, что в войну здание было разрушено на 60%. Другая невероятная история связана с пушками, которые прошли Крымскую войну, а во время Великой Отечественной чуть не оказались переплавлены из-за того, что во время эвакуации ящики с музейными экспонатами неправильно подписали. Рабочие, которые делали сортировку вагонов, обнаружили вагон “Бомботара. Пушки”, прочитав это, они понимают, что это какое-то вооружение, отцепляют вагон и отправляют его на передовую.

Тогда музейное достояние спасла бдительность рабочих литейного завода в Грозном. Теперь культурные экспонаты спасают людей – в первую очередь от одиночества. Авторы видеолекций уже приняли решение продолжать их и после окончания карантина, ведь в одном только Музее флота 37 тысяч экспонатов, о судьбе которых не расскажешь за одну 45-минутную экскурсию.

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь