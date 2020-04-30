Музей села Верхнесадовое присоединился к акции «Письма Победы»

Послания тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны все желающие смогут прочитать благодаря интернет-проекту “Письма Победы”. В самой масштабной в России ретроспективе переписки военных лет опубликовали одно из писем, которое хранится в музее “4-й сектор обороны Севастополя”. Он находится в селе Верхнесадовое.

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Тонкие буквы перьевой ручкой написал семнадцатилетний Юрий Паршин из Орехово-Зуева. Один из пятерых героев-моряков, подвигу которых посвятили первую сельскую диораму в Советском Союзе. Его письмо с фронта станет одним из миллиона, которые расшифруют в проекте “Письма Победы”.

«Письма Юрия Паршина находится в нашем музее более 50 лет. Их передали нам родственники в 70-е годы. А сейчас, когда появился проект “Письма Победы”, мы решили поучаствовать в нём, чтобы многие могли с ними ознакомиться и прочесть», – рассказывает заведующая домом культуры села Верхнесадовое Людмила Корешкова.

Всего в музее Вехнесадового – шесть писем краснофлотца. Он передаёт приветы брату Шурочке, просит занести фотокарточку соседке – девушке Майе. В проект “Письма Победы” попадёт одно – первое.

Письмо было написано 22 июня 1941 года – в первый день войны. Тогда Юрий Паршин написал домой: “Так что прошу не беспокоиться о своём сыне. Если я погибну, то только смертью храбрых, но отнюдь не трусов”. Эти слова стали для него пророческими.

На диораме Юрий Паршин курит свою последнюю самокрутку. В начале ноября, отбивая атаки фашистов под Севастополем, моряк, обвязанный гранатами, бросился под танк. Это была десятая немецкая машина на счету пятерых краснофлотцев. Двое сослуживцев поступили так же. Группа погибла в полном составе. Но личность Паршина подтвердить оказалось сложнее остальных – путаница возникла с отчеством. В этом музее есть документ, в котором значится Юрий Иванович.

«Присвоение звания Героя Советского Союза. Юрий Павлович – Юрий Константинович. Мы называем его Юрий Константинович. Но на самом деле если родственники, с которыми встречался наш первый директор музея. Это были родственники и как-раз отец Павел у него был», – говорит методист музея “4-й сектор обороны Севастополя” Нина Шульга.

Ещё одна загадка самого письма – Юрий Паршин шлёт близким привет с суровой Балтики. Эту деталь истории ещё предстоит уточнить. Ведь согласно музейным данным, семнадцатилетним он погиб под Верхнесадовым. После этого на участке в районе села наступление фашистов было остановлено на несколько дней. Письмо Юрия Паршина можно будет прочитать на сайте проекта “Письма Победы”.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь