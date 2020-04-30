Музей села Верхнесадовое присоединился к акции «Письма Победы»

30 апреля 2020     26
Музей села Верхнесадовое присоединился к акции «Письма Победы»

Послания тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны все желающие смогут прочитать благодаря интернет-проекту “Письма Победы”. В самой масштабной в России ретроспективе переписки военных лет опубликовали одно из писем, которое хранится в музее “4-й сектор обороны Севастополя”. Он находится в селе Верхнесадовое. 

Тонкие буквы перьевой ручкой написал семнадцатилетний Юрий Паршин из Орехово-Зуева. Один из пятерых героев-моряков, подвигу которых посвятили первую сельскую диораму в Советском Союзе. Его письмо с фронта станет одним из миллиона, которые расшифруют в проекте “Письма Победы”.

«Письма Юрия Паршина находится в нашем музее более 50 лет. Их передали нам родственники в 70-е годы. А сейчас, когда появился проект “Письма Победы”, мы решили поучаствовать в нём, чтобы многие могли с ними ознакомиться и прочесть», – рассказывает заведующая домом культуры села Верхнесадовое Людмила Корешкова.

Всего в музее Вехнесадового – шесть писем краснофлотца. Он передаёт приветы брату Шурочке, просит занести фотокарточку соседке – девушке Майе. В проект “Письма Победы” попадёт одно – первое.

Письмо было написано 22 июня 1941 года – в первый день войны. Тогда Юрий Паршин написал домой: “Так что прошу не беспокоиться о своём сыне. Если я погибну, то только смертью храбрых, но отнюдь не трусов”. Эти слова стали для него пророческими.

На диораме Юрий Паршин курит свою последнюю самокрутку. В начале ноября, отбивая атаки фашистов под Севастополем, моряк, обвязанный гранатами, бросился под танк. Это была десятая немецкая машина на счету пятерых краснофлотцев. Двое сослуживцев поступили так же. Группа погибла в полном составе. Но личность Паршина подтвердить оказалось сложнее остальных – путаница возникла с отчеством. В этом музее есть документ, в котором значится Юрий Иванович.

«Присвоение звания Героя Советского Союза. Юрий Павлович – Юрий Константинович. Мы называем его Юрий Константинович. Но на самом деле если родственники, с которыми встречался наш первый директор музея. Это были родственники и как-раз отец Павел у него был», – говорит методист музея “4-й сектор обороны Севастополя” Нина Шульга.

Ещё одна загадка самого письма – Юрий Паршин шлёт близким привет с суровой Балтики. Эту деталь истории ещё предстоит уточнить. Ведь согласно музейным данным, семнадцатилетним он погиб под Верхнесадовым. После этого на участке в районе села наступление фашистов было остановлено на несколько дней. Письмо Юрия Паршина можно будет прочитать на сайте проекта “Письма Победы”.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе продлен видеоконкурс о домашних тренировках на самоизоляции
В Севастополе продлен видеоконкурс о домашних тренировках на самоизоляции

Региональный конкурс видеороликов «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» продляется до 12 мая.  В связи с увеличением срока действия режима …


В Севастополе власти продолжают борьбу с незаконной торговлей
В Севастополе власти продолжают борьбу с незаконной торговлей

Очередной рейд сотрудники главного управления потребительского рынка и лицензирования совместно с полицейскими провели на проспекте Генерала Острякова в районе домов …


Песков призвал к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники
Песков призвал к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники

01:59 Устойчивое снижение прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции …


В Боливии действие карантина продлено до 10 мая
В Боливии действие карантина продлено до 10 мая

02:16 Власти Боливии приняли решение продлить действие режима карантина до 10 мая. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Жанин …


Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом

Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса. Лекарство снижает длительность проявления симптомов с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты