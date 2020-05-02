МВД по Крыму усилило патрулирование приморских поселков

2 мая 2020     17
МВД по Крыму усилило патрулирование приморских поселков

С 1 мая в Крыму увеличено число нарядов ППС, которые патрулируют города и поселки. Особый упор сделан на приморские территории. Так накануне методом сплошного патрулирования была отработана Ялта, сообщил на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции Александр Смаглин. 

На 249 человек были составлены протоколы за беспричинное нахождение в общественных местах. 

Также были проверены 265 человек из числа прибывших в Крым за последние две недели и обязанных находиться на самоизоляции. Все они были дома, сообщил Смаглин и добавил, что нарушителей нет уже не первые сутки. 

В Крыму продолжаются и так называемые контрольные закупки в объектах размещения. Так в одном из гостевых домов Симеиза приняли постояльцев. Решается вопрос о возбуждении на владельца дома уголовного дела по ст. 238 УК. 

Источник: Вести.Севастополь

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