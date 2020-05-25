На автовокзале Севастополя проверяют QR-коды

25 мая 2020     8
На автовокзале Севастополя проверяют QR-коды

В Севастополе возобновилось междугороднее транспортное сообщение.

Глава города Михаил Развожаев поручил обеспечить жесткий контроль въезда граждан.

«У нас с сегодняшнего дня заработал автовокзал. Необходимо обеспечить контроль въезда с учетом режима повышенной готовности», — сказал Михаил Развожаев.

Исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский рассказал о том, что все транспортные предприятия города предупреждены о действии в Севастополе режима повышенной готовности. На пунктах автобусного контроля будет проверяться прописка и пропуск или QR-код. Краснокутский подчеркнул, что транспортное сообщение закрыто для экскурсионных маршрутов. Граждане, не имеющие веских оснований для поездки, уехать не смогут.

Источник: Вести.Севастополь

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