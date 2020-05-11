На береговой батарее №11 планируют обустроить подземный кинозал

В год Памяти и Славы в Севастополе продолжаются работы по расширению экспозиционных пространств народного музея “11 береговая батарея”. Уникальный исторический объект удаётся содержать и обновлять благодаря усилиям небольшой группы активистов и пожертвованиям посетителей и благотворителей.

Подземные казематы в центре Севастополя были оборудованы ещё до Первой мировой войны, в 1900 году. В этом – батарее исполняется 120 лет. Во время Великой Отечественной здесь располагался командный пункт береговой обороны Черноморского флота, на связи с ним были все батареи города. После войны сооружения оказались заброшенными. Новая страница истории батареи №11 началась восемь лет назад, когда неравнодушные севастопольцы решили открыть здесь музей. Сейчас в нём интерактивная экспозиция, все экспонаты настоящие, каждый можно взять в руки.

«И вот мы хотим именно путём интерактивности вот этой передать кусочек памяти тех людей, которые воевали здесь, защищали Севастополь, работали в госпиталях, на фабриках, на комбинатах, учили в школах детей. Чтобы память этих людей хоть немного стала памятью нынешних людей. Понятно, что на свою пенсию я не могу содержать всё здесь. Поэтому у нас стоит каска у входа, и благотворительный взнос может сделать любой посетитель батареи», – говорит руководитель организации “Севастопольское общество содействия развития “11 Береговой батареи” Владимир Семёнов.

Экскурсии проводят как для взрослых, так и для школьных групп. На батарее уже есть три тематических зала: оружия и амуниции, госпиталь и класс подземной школы. Здесь дети под свет лампады чернилами пишут фронтовые письма. В период самоизоляции посетителей не принимают, но рано или поздно музей снова откроется. Если удастся найти финансовые возможности, в планах обустройство подземного кинозала. Раритетный киноаппарат уже есть. И формирование новых экспозиций, но для этого в порядок нужно привести соседний бункер.

Источник: Вести.Севастополь