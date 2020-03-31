На блокпостах перед Севастополем у граждан измеряют температуру

На пунктах пропуска перед Севастополем у въезжающих в город граждан измеряют температуру. Если она повышена, то гражданин будет сразу направлен на обследование и изоляцию. При отказе от госпитализации – в Севастополь с повышенной температурой не пропустят.

<!-- -->

Севастополь окружили блокпостами. У тех, кто хочет въехать в город, проверяют документы и измеряют температуру. Три контрольных точки расположены на симферопольском направлении, ещё две – на Ялтинской трассе. Режим круглосуточной проверки анонсировали на всю ближайшую неделю.

На границе Севастополя и республики Крым автомобильная пробка. Полоса в направлении Города-Героя разделена на две – для легковых машин и грузовиков. Все водители и пассажиры проходят обязательный контроль. Дежурство круглосуточное. Особое внимание к туристам.

«С сегодняшнего дня все морские экскурсии закрыты. С туристической точки зрения делать в городе нечего. Кроме того, вынуждены люди нарушать режим самоизоляции. Данные о них будут переданы соответственно органам правопорядка по месту жительства, и они не будут подвергнуты штрафным санкциям», – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сначала водители отвечают на вопросы полицейских. Затем – волонтёров. Среди них те, кто в подобной ситуации на блокпостах уже нёс общественную вахту в 2014-м.

«В анкетах мы узнаём, откуда прибывают люди, местные или не местные, проживали ли в ближайшее время за границей, узнаём цель визита непосредственно в Севастополь. И если люди приезжают просто отдохнуть-погулять, мы их, к сожалению, разворачиваем обратно», – рассказывает волонтер Дмитрий.

Также их задача – объяснить, в чём состоит проверка. Если документов, подтверждающих проживание или работу в городе, нет, это приходится доказать. В ход идут наводящие вопросы, бумаги, хотя бы косвенно связывают автомобилиста с Севастополем.

После проверки температуры некоторые принимают решение путь не продолжать. Только за утро через границу городского округа не пропустили более пятидесяти машин.

Чем ближе к полудню, тем чаще врачи приглашают пройти проверку в карете скорой помощи. Любого, кто вызывает подозрение, проверяют несколько раз – лишние градусы на термометре грозят карантином.

«Необходима спокойная ситуация, то есть для того, чтобы человек не перегревался, и не было погрешности определённой при измерении температуры. Поэтому приходится осмотр производить в автомобиле, где все эти условия есть», – пояснил врач скорой помощи Юрий Кононенко.

Подозрительных симптомов на блокпосте в районе мыса Сарыч не выявили. Но план на такой случай у врачей есть. Если у кого-то из приезжающих подтвердят высокую температуру, то из города вызовут специальную бригаду, которая приедет и заберёт человека в инфекционную больницу. В случае отказа водителя попросят развернуться, а все данные о нём вместе с информацией и предупреждениями будут отправлены по месту его жительства.

Так уже случилось на блокпосте в селе Верхнесадовое. Автомобилиста с высокой температурой, а за компанию – его пассажира, отправили в больницу.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь