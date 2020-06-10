На блокпостах в Севастополе установили новые медицинские модули

В них врачи будут брать анализы на COVID-19 у тех, кто въезжает в город.

Вместительные надувные палатки развернули на трех постах – на мысе Сарыч, в районах Верхнесадового и Углового. Внутри модули оснащены холодильниками для хранения проб, расходными материалами, кондиционерами, компьютерами и койками. Конструкции устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, это позволяет устанавливать их практически в любой местности. Поэтому, как только снимут блокпосты, палаткам найдут другое применение.

«Это на самом деле очень хорошее приобретение и для медицинских целей, конечно, оно понадобится. Для оказания помощи в каких-то отдаленных районах города Севастополя или просто – выездные профосмотры. Я думаю, что применение мы им найдем», – говорит исполняющий обязанности главного врача городской больницы №1 Андрей Коситченков.

Источник: Вести.Севастополь