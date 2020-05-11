На Большой Морской автомобиль врезался в светофор

Сегодня в Севастополе после 15 часов на перекрестке улиц Большая Морская и Адмирала Октябрьского водитель легкового автомобиля ВАЗ снес опору со светофором и дорожными знаками. От удара машина перевернулась на бок.

Как сообщают очевидцы, водитель 2001 года рождения, поворачивая на большой скорости с пл. Ушакова на ул. Адмирала Октябрьского, не справился с управлением. В салоне находился еще и пассажир. К месту ДТП приехала бригада скорой, но госпитализировать молодых людей не пришлось.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь