На Большой Морской отреставрировали афишные тумбы 50-х годов

17 апреля 2020     11
На Большой Морской отреставрировали афишные тумбы 50-х годов

На площади Ушакова снесли афишную тумбу. Хотя, все сооружения при реконструкции Большой Морской ранее обещали оставить на своих местах. Всего на этой улице было установлено четыре таких тумбы. Почему демонтировали одну из них и что будет с остальными?

Строительный мусор – это всё, что осталось от афишной тумбы, которая простояла на площади Ушакова больше 50 лет. Она находилась рядом с проезжей частью и с пешеходным переходом. Закрывала обзор и пешеходам, и водителям.  Демонтировали конструкцию за считанные часы. Теперь точно такую же установят в более безопасном и подходящем месте.

«Новые тумбы полностью заливаются бетонными кругами. После этого мажутся специальными средствами – это бетонные контакты, чтобы нанести штукатурные смеси по трех, четырех слоям», – объясняет Фарход Давлатов, директор строительной компании.

Афишные тумбы – одна из визитных карточек Севастополя. Таких в городе всего семь. Большая часть из них установлена на улице Большая Морская. Раньше такие афиши цилиндрической формы стояли по всей стране.

«Уникальность этих тумб заключается в том, что Севастополь – единственный город в России, где они сохранились в первозданном виде. На всем постсоветском пространстве уже ни в одном городе этих тумб нет», – говорит директор компании Наталья Данилова. 

Используются тумбы строго по назначению – для размещения театральных и концертных афиш. Но они настолько органично вписались в архитектурный облик города, что стали украшением Большой Морской. И при реконструкции улицы было принято решение не сносить их, а только обновить внешний вид.

Отреставрированная тумба аутентична той, что была установлена на Большой Морской в начале 50-х годов, но сделана из более прочных материалов. В составе – турецкий цемент и так называемого “умный” гипс.

Некоторые детали пришлось изготавливать вручную в специальном цеху. До конца следующей недели работы по реставрации афишных тумб будут завершены. Новые материалы обеспечат надежность и долговечность конструкции.

Анастасия Репикова, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь

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