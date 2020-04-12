На Большой Морской устанавливают новые телефонные будки с Wi-fi

В Севастополе близятся к завершению работы по реконструкции Большой Морской. На улицах центрального городского кольца появятся новые таксофоны.
В будке оборудованы USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов, установлена тревожная кнопка, там же будет размещена точка бесплатного Wi-Fi для доступа в интернет. Кроме того, на Большой Морской появятся новые скамейки.
Вест ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
|
В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России
Полная отмена ограничительных мер, введенных в России в связи с распространением коронавируса, при благоприятном исходе возможна уже к лету, спрогнозировала …
|
Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии
Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Его слова приводит ТАСС. Кадушин заявил, что …
|
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса от зараженного
Китайские ученые назвали дистанцию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от больного. Она составляет 4 метра, сообщает в воскресенье, 12 апреля, The …
|
Голикова усомнилась в выходе России из ситуации с COVID-19 ко Дню Победы
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в воскресенье, 12 апреля, сделала прогноз о выходе России из ситуации с распространением коронавирусной инфекции. …
|
Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля
Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 апреля в …