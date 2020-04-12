На Большой Морской устанавливают новые телефонные будки с Wi-fi

В будке оборудованы USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов, установлена тревожная кнопка, там же будет размещена точка бесплатного Wi-Fi для доступа в интернет. Кроме того, на Большой Морской появятся новые скамейки.

В Севастополе близятся к завершению работы по реконструкции Большой Морской. На улицах центрального городского кольца появятся новые таксофоны.

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