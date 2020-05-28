На Черноморский флот после обучения прибыли 200 младших специалистов

28 мая 2020     12
На Черноморский флот после обучения прибыли 200 младших специалистов

На кораблях и в береговых подразделениях Черноморского флота будут нести службу более 200 младших специалистов.

80 человек из числа выпускников учебных центров прибыли в соединение надводных кораблей, столько же в другие корабельные соединения, остальные военнослужащие будут служить в подразделениях армейского корпуса и морской авиации и ПВО.

Они уже прошли курс подготовки по различным специальностям, сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке. В связи с эпидобстановкой пополнение разместили в отдельных казармах, питаются младшие специалисты отдельно от остальных военнослужащих. Не реже трёх раз в сутки им измеряют температуру. По истечении 14 дней они будут нести службу уже на общих условиях.

В целом на Черноморский флот этой весной приедут более 800 выпускников учебных центров.

Источник: Вести.Севастополь

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