На Черноморском флоте отработали действия в кризисных ситуациях

22 мая 2020     8
На Черноморском флоте отработали действия в кризисных ситуациях

Военнослужащие дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство на флоте, отработали свои действия при возникновении кризисных ситуаций.

Организаторы тренировки смоделировали для них различные вводные: возникновение пожара, авария с участием военной техники, стихийное бедствие, нападение на КПП, обнаружение подозрительных предметов на территории воинской части.

Учитывалось, как быстро будет поднят на ноги личный состав и обобщен  данные о кризисной ситуации, оценивалось умение дежурных смен быстро принимать решения и грамотно распределить ресурсы для эффективного управления действиями подчинённых, а также полное выполнение всех предписанных нормативами алгоритмов действий.

Командование Черноморского флота оценило результат проведения тренировки на оценку «хорошо». Лучшие дежурные смены были поощрены и поставлены в пример в своих подразделениях.

Источник: Вести.Севастополь

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