На Черноморском флоте отработали ведение разведки с помощью беспилотников

Расчёты беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота провели тренировку по развёртыванию поста разведки.
Военнослужащие подразделения БЛА из состава Морской авиации и ПВО совершили марш в назначенный район, развернули пост, запустили беспилотный летательный аппарат «Орлан» и провели разведку местности, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Расчёты должны были обнаружить замаскированный командный пункт условного противника, готовившего высадку десанта с воды. В тренировке приняли участие несколько расчётов. Необходимым условием было обнаружение «противника» на одной заправке беспилотника. Все расчёты БЛА уложились в нормативные сроки.
Источник: Вести.Севастополь