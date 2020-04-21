На Черноморском флоте отработали ведение разведки с помощью беспилотников

Расчёты должны были обнаружить замаскированный командный пункт условного противника, готовившего высадку десанта с воды. В тренировке приняли участие несколько расчётов. Необходимым условием было обнаружение «противника» на одной заправке беспилотника. Все расчёты БЛА уложились в нормативные сроки.

Военнослужащие подразделения БЛА из состава Морской авиации и ПВО совершили марш в назначенный район, развернули пост, запустили беспилотный летательный аппарат «Орлан» и провели разведку местности, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

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