На Черноморском флоте прошли стрельбы из подводных пистолетов и автоматов

На Крымской военно-морской базе военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели стрельбы по мишеням как на суше, так и под водой.

На участках в акватории пункта базирования пловцы стреляли по условному противнику из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС. Диверсантов имитировали ростовые макеты-мишени.

Также военнослужащим нужно было отработать спуски на различные глубины. Они учились подводному ориентированию в условиях ограниченной видимости, тренировались оказывать помощь водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

А уже на суше военнослужащие выполняли контрольные стрельбы как в светлое, так и тёмное время суток из штатного стрелкового оружия.

Источник: Вести.Севастополь