На Черноморском флоте провели тренировку салюта ко Дню Победы

В День Победы артиллерийские залпы над акваторией Севастопольской бухты произведут из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Каждый из залпов будет посвящён важному сражению Великой Отечественной войны.

Военнослужащие предварительно проверили техническое состояние орудий и салютных установок и отработали порядок действий при выполнении выстрелов, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Артиллерийские расчёты армейского корпуса ЧФ потренировались перед проведением праздничного салюта в честь 75-й годовщины Великой Победы.

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