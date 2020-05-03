На Черноморском флоте провели тренировку салюта ко Дню Победы

Артиллерийские расчёты армейского корпуса ЧФ потренировались перед проведением праздничного салюта в честь 75-й годовщины Великой Победы.
Военнослужащие предварительно проверили техническое состояние орудий и салютных установок и отработали порядок действий при выполнении выстрелов, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В День Победы артиллерийские залпы над акваторией Севастопольской бухты произведут из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Каждый из залпов будет посвящён важному сражению Великой Отечественной войны.
Источник: Вести.Севастополь