На Черноморском флоте провели занятие по защите от оружия массового поражения

С военнослужащими Черноморского флота проведено контрольное занятие по радиационной, химической и биологической защите.

С военнослужащими подразделений армейского корпуса Черноморского флота провели тренировку по защите от поражающих факторов оружия массового поражения. На занятиях было отработан алгоритм действий по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, а также ведение радиационной и химической разведки местности.

Оценивалась как личная подготовка военнослужащих, так и действия в составе подразделений. Личный состав выполнил нормативы на оценки «хорошо» и «отлично».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь