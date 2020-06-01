На Черноморском флоте стартовал летний период обучения

Впервые торжественный митинг и поздравление моряков решили организовать не на суше, как это обычно бывает, а в акватории на внешнем рейде Севастополя.

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В парадном строю подводная лодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», ракетные катера. Командующий Игорь Осипов на катере, в сопровождении противодиверсионных групп, поприветствовал экипажи. Мероприятие, фактически, прошло по сценарию парада на 9 мая, но в усечённом формате.

«Мы начали подготовку к параду военно-морского флота. Но основной, главной оценкой нашей деятельности будет проверка нас в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ 2020», – командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

В море сейчас находятся 25 кораблей и судов Черноморского флота. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и буксира «Профессор Николай Муру», на переходе в Индийский океан, провели учения по отражению условной воздушной атаки и дали условный бой диверсантам. Большие десантные корабли «Азов», «Саратов» и «Новочеркасск» на морском полигоне выполнили артиллерийские стрельбы и высадили десант на побережье.

По статистике, которую предоставила пресс-служба Черноморского флота, корабли стали на треть больше времени находиться в море, в сравнении с прошлым годом. В основном, это связано с тем, что у соединений стало больше задач в Средиземном море.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь