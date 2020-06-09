На четвёртом этапе «Тавриды» укладывают финишный слой покрытия

На двух правых полосах четвёртого этапа трассы, от Белогорска до Симферополя, приступили к укладке верхнего слоя покрытия.

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Работы ведутся на участке протяжённостью 27,5 километра, по левым полосам продолжает двигаться транспорт, сообщает пресс-служба АО «ВАД».

Все три слоя дорожного покрытия уже уложены на четырёх полосах с первого по третий этап «Тавриды», это 155 километров трассы, и левых полосах четвёртого этапа. Кроме того, финишный слой покрытия частично уложен на севастопольском участке и обходе Симферополя.

Завершить работы на всей протяжённости трассы «Таврида» планируется в сентябре 2020 года.

Источник: Вести.Севастополь