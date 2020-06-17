На детские единовременные выплаты нельзя будет наложить взыскание

Детские выплаты теперь защищены от взысканий по задолженностям родителей. Соответствующий закон подписан Президентом РФ.

В статью ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены изменения, касающиеся видов дохода, на которые не может быть обращено взыскание в случае задолженности и банкротства граждан. Перечень дополнен единовременной детской выплатой в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемой в соответствии с указом «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Детские деньги не пойдут на оплату долгов родителей.

Для того, чтобы проинформировать кредитную организации о виде полученного дохода, администратору выплаты необходимо указать специальный код, сообщает пресс-служба ФССП Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь