На детские единовременные выплаты нельзя будет наложить взыскание

17 июня 2020     14
На детские единовременные выплаты нельзя будет наложить взыскание

Детские выплаты теперь защищены от взысканий по задолженностям родителей. Соответствующий закон подписан Президентом РФ.

В статью ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены изменения, касающиеся видов дохода, на которые не может быть обращено взыскание в случае задолженности и банкротства граждан. Перечень дополнен единовременной детской выплатой в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемой в соответствии с указом «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Детские деньги не пойдут на оплату долгов родителей.

Для того, чтобы проинформировать кредитную организации о виде полученного дохода, администратору выплаты необходимо указать специальный код, сообщает пресс-служба ФССП Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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