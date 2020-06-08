На дорогах Севастополя выявили более 500 нетрезвых водителей

С начала года в Севастополе задержано около 500 правонарушителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

С начала года сотрудниками ГИБДД организовано и проведено 26 специальных рейдов по проверке водителей транспортных средств. Рейд под условным названием «Нетрезвый водитель» проводится, как правило, в вечернее и ночное время в выходные и праздничные дни, а операция «Бахус» в утренние часы понедельника. В ходе проверок полицейские выявили около 500 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Кроме этого, в ходе отработки информации, полученной от населения, были задержаны 10 человек с признаками опьянения.

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Источник: Вести.Севастополь