На дороге «Севастополь – порт Камышовая бухта» ограничат движение

Движение транспорта полностью ограничат на участке дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта» и Фиолентовского шоссе.

Движение на участке дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта» от Фиолентовского кольца до улицы Индустриальная будет закрыто с 30 марта по 1 апреля, ежедневно, с 07:00 до 19:00.

В районе остановки «ДРСУ» дорогу закроют с 22:00 10 апреля до 05:00 11 апреля. У остановки «Овощебаза» с 22:00 11 апреля до 05:30 12 апреля, сообщает департамент транспорта Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь