На дороги Крыма выведен весь состав ГИБДД

Все подразделения ГИБДД дежурят на дорогах полуострова. Они особенно внимательно следят за водителями общественного транспорта: соблюдают ли те масочный режим, есть ли у них в путевых листах отметка о дезинфекции салона перед выходом в рейс.

800 сотрудников центрального аппарата МВД по Республике Крым уехали в города и района полуострова, чтобы вести контроль за соблюдением режима повышенной готовности, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. К помощи МВД и Росгвардии то и дело приходится прибегать сотрудникам местных администраций и Роспотребнадзора.

Они вместе осуществляют проверки соблюдения карантина и режима самоизоляции людей, прибывших из-за рубежа или контактировавших с ними. Так по всей стране за нарушение административного законодательства: несоблюдение карантинных ограничений – привлечено к ответственности более 500 человек, сообщила пресс-служба МВД.

Помощь правоохранительных органов требуется и тогда, когда предприниматели отказываются закрывать свои кафе или магазины, торгующие промышленными товарами, или для того, чтобы ограничить доступ к каким-то местам. Так в Ялте была закрыта набережная, чтобы люди, пользуясь вынужденным отдыхом, не ходили туда на прогулку.

Сегодня глава Крыма сообщил, что проезд в общественном транспорте для сотрудников МВД и Росгвардии на время режима повышенной готовности сделают бесплатным. Только они должны ездить в форме, чтобы водители понимали, кто перед ними.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта news.myseldon.com

Источник: Вести.Севастополь