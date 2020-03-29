На дороги Крыма выведен весь состав ГИБДД

29 марта 2020     15
На дороги Крыма выведен весь состав ГИБДД

Все подразделения ГИБДД дежурят на дорогах полуострова. Они особенно внимательно следят за водителями общественного транспорта: соблюдают ли те масочный режим, есть ли у них в путевых листах отметка о дезинфекции салона перед выходом в рейс.

800 сотрудников центрального аппарата МВД по Республике Крым уехали в города и района полуострова, чтобы вести контроль за соблюдением режима повышенной готовности, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. К помощи МВД и Росгвардии то и дело приходится прибегать сотрудникам местных администраций и Роспотребнадзора.

Они вместе осуществляют проверки соблюдения карантина и режима самоизоляции людей, прибывших из-за рубежа или контактировавших с ними. Так по всей стране за нарушение административного законодательства: несоблюдение карантинных ограничений – привлечено к ответственности более 500 человек, сообщила пресс-служба МВД.

Помощь правоохранительных органов требуется и тогда, когда предприниматели отказываются закрывать свои кафе или магазины, торгующие промышленными товарами, или для того, чтобы ограничить доступ к каким-то местам. Так в Ялте была закрыта набережная, чтобы люди, пользуясь вынужденным отдыхом, не ходили туда на прогулку.

Сегодня глава Крыма сообщил, что проезд в общественном транспорте для сотрудников МВД и Росгвардии на время режима повышенной готовности сделают бесплатным. Только они должны ездить в форме, чтобы водители понимали, кто перед ними. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта news.myseldon.com

Источник: Вести.Севастополь

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